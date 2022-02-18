Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

84 человека в Псковской области в 2021 году отравились лекарствами

84 человека в Псковской области в 2021 году отравились лекарственными препаратами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

В 2021 году в Псковской области было зафиксировано 207 случаев острых отравлений химической этиологии. Большинство из них (84) отравились лекарственными препаратами, 49 – спиртсодержащей продукцией. Ещё 25 человек – наркотическими веществами.

Еще 48 отравлений отнесено к группе других мониторируемых видов отравлений. Среди них острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, ядом животного происхождения и т. д. В 2021 году пищевыми продуктами отравился всего один человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

В Плюссе отметили 78-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
18 февраля 2022

Фоторепортаж: Что происходит за стенами Великолукского мясокомбината
18 февраля 2022

В Псковской области отделения «Почты России» изменят график работы
18 февраля 2022

Маршрут останавливающихся у «Телецентра» автобусов изменится в Пскове 19 февраля
18 февраля 2022

Псковский завод «Титан-Полимер» создаёт условия для карьерного роста
18 февраля 2022

52 человека в Псковской области скончались от отравлений в 2021 году
18 февраля 2022

Карты с маршрутами автобусов появятся на остановках в Пскове
18 февраля 2022

Полноценный ямочный ремонт проведут в Пскове весной

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...