84 человека в Псковской области в 2021 году отравились лекарствами

15:13, 18 февраля 2022, ПАИ

84 человека в Псковской области в 2021 году отравились лекарственными препаратами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

В 2021 году в Псковской области было зафиксировано 207 случаев острых отравлений химической этиологии. Большинство из них (84) отравились лекарственными препаратами, 49 – спиртсодержащей продукцией. Ещё 25 человек – наркотическими веществами.

Еще 48 отравлений отнесено к группе других мониторируемых видов отравлений. Среди них острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, ядом животного происхождения и т. д. В 2021 году пищевыми продуктами отравился всего один человек.