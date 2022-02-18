В Псковской области лебедя приняли за утонувшего ребёнка

14:52, 18 февраля 2022, ПАИ

В Порхове (Псковская область) лебедя приняли за утонувшего ребёнка, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

На реке Шелонь сотрудники экстренных служб вели поиск тела предположительно утонувшего ребенка. Сообщение о происшествии поступило от очевидца, который сообщил, что ребёнок утонул в полынье. Однако факт не подтвердился.

Выяснилось, что первоклассник увидел, как по льду шёл чёрный лебедь, и принял его за ребёнка. Затем птица нырнула в воду, и мальчик, испугавшись, что «ребёнок» утонул, рассказал об этом проходившей мимо женщине.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции и Следственный комитет.