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Происшествия

В Псковской области лебедя приняли за утонувшего ребёнка

В Порхове (Псковская область) лебедя приняли за утонувшего ребёнка, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

На реке Шелонь сотрудники экстренных служб вели поиск тела предположительно утонувшего ребенка. Сообщение о происшествии поступило от очевидца, который сообщил, что ребёнок утонул в полынье. Однако факт не подтвердился.

Выяснилось, что первоклассник увидел, как по льду шёл чёрный лебедь, и принял его за ребёнка. Затем птица нырнула в воду, и мальчик, испугавшись, что «ребёнок» утонул, рассказал об этом проходившей мимо женщине.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции и Следственный комитет.

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