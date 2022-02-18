Жителя Псковской области оштрафовали за вырубку леса в Пушкинском заповеднике

15:19, 18 февраля 2022, ПАИ

Жителя Псковской области оштрафовали за вырубку леса в Пушкинском заповеднике, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пушкиногорского района.

С июля 2021 года по август 2021 года в деревне Луговка Пушкиногорского района на земельном участке, который находится в пользовании государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», мужчина спилил 24 березы, 2 ольхи и 7 осин на общую стоимость 147 тысяч 528 рублей.

Мужчина полностью признал вину и написал явку с повинной, в полном объеме возместил ущерб, прокурор пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого.

С учетом позиции прокуратуры района, суд удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное дело в отношении мужчины с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.