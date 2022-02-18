Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»
Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте». Сегодня на Олимпиаде прошли мужская и женская биатлонные гонки. Увы, российские спортсмены допустили много промахов на огневых рубежах и не смогли претендовать на медали. Зато есть отличные шансы у спортивных пар в фигурном катании и у нашей хоккейной сборной. Желаем нашим олимпийцам побед!
Гостем «Олимпийского дайджеста» сегодня станет директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Смирнов.
Смотрите онлайн-трансляцию в 17:30 на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.
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Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»
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