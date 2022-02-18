Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»

15:23, 18 февраля 2022, ПАИ

Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте». Сегодня на Олимпиаде прошли мужская и женская биатлонные гонки. Увы, российские спортсмены допустили много промахов на огневых рубежах и не смогли претендовать на медали. Зато есть отличные шансы у спортивных пар в фигурном катании и у нашей хоккейной сборной. Желаем нашим олимпийцам побед!

Гостем «Олимпийского дайджеста» сегодня станет директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Смирнов.

Смотрите онлайн-трансляцию в 17:30 на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.