В Псковской области отделения «Почты России» изменят график работы

15:23, 18 февраля 2022, ПАИ

Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 23 Февраля, сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

22 февраля почтовые отделения закроются на час раньше. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения «Почты России» будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.