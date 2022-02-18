Юбилейный выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:00, 18 февраля 2022, ПАИ

Количество заболевающих ковидом в Псковской области подбирается к тысяче в сутки. Сложная ситуация с пандемией сейчас по всей стране, однако реакция на нее у глав регионов разная, что не осталось незамеченным федеральными экспертами. Однако ковидные времена не мешают Псковщине активно присутствовать в информационном пространстве. На этой неделе Дни Псковской области прошли в эфире ОТР. Об этом — в эфире очередного, 50-го выпуска проекта «Псковский телеграм».

Ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко также поговорят о том, как Гдовский район учится продвигать свое богатство, а также почему в простых вещах некоторые коллеги находят необъяснимое.

Выпуск программы выйдет в эфир в 18:00 в пятницу, 18 февраля, на портале ПАИ, в YouTube-канале ПАИ, официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в Телеграм-канале «Псковские новости».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Телеграм-пространстве темах. Программа выходит с 2021 года.