Три года колонии получил житель Пушкиногорского района за хранение наркотиков и похищение мотоциклов

15:56, 18 февраля 2022, ПАИ

Три года колонии получил житель Пушкиногорского района за хранение наркотиков и похищение мотоциклов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В сентябре 2021 года подсудимый нашел в лесу у деревни Авдоши сверток с порошковым веществом, содержащим наркотическое средство а-пирролидиновалерофенон (а-PVP) массой 0,638 грамма. Часть употребил, а остальное спрятал в куртке.

Кроме того, в октябре 2021 года он выломал стенки гаража в Пушкинских Горах, проник внутрь и похитил мотоциклы «ИЖ-Ю-ЗК» и «Урал».

Суд признал 44-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.