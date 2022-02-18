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Общество

Улучшение качества питьевой воды в Псковской области обсуждалось на встрече в Минстрое

18 февраля в Минстрое России состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Основными темами обсуждения стали модернизация коммунальной инфраструктуры и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Псковской области идет подготовка к реализации проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора Пскова, благодаря которой вода, подаваемая в систему водоснабжения, будет проходить необходимую обработку, что позволит избежать образования накипи при ее нагреве. Обеспечение водой надлежащего качества жителей региона является поручением президента РФ.

«В регионе ведется активная работа по обеспечению людей качественной водой, сегодня мы рассмотрели источники дополнительного финансирования для строительства таких проектов. Псковская область принимает участие в федпроекте «Чистая вода», в рамках которого к концу 2023 года будут реализованы мероприятия, позволяющие улучшить качество воды для порядка 17 тысяч человек», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«В этом году продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне Псковкирпич. В деревне Родина Псковского района планируется начать возведение станции очистки воды», — добавил Михаил Ведерников.

 Губернатор озвучил ряд инициатив по благоустройству городских территорий. А также он выступил с инициативой предоставления субсидии на благоустройство парков в административных центрах субъектов Российской Федерации. В настоящее время эти населенные пункты из-за численности своего населения лишены возможности принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках федпроекта по формированию комфортной городской среды в 2021 году в Псковской области завершена реализация 173 проектов, на текущий год запланировано создание 72 объектов: 30 дворовых и 42 общественных. Кроме того, по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году будут благоустроены набережная в Гдове, центральная площадь и сквер Клавы Назаровой в Острове.

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