Аркадий Гохман покинул пост главного врача Псковской детской областной больницы

16:16, 18 февраля 2022, ПАИ

Аркадий Гохман покинул пост главного врача Псковской детской областной клинической больницы, пишет Telegram-канал региона.

Почётную грамоту от губернатора Псковской области главврачу вручила вице-губернатор Вера Емельянова, а председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко – благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд. Практически вся трудовая деятельность Аркадия Гилеровича связана с Псковским здравоохранением.

В 1986 году Аркадий Гохман окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности «педиатрия». Интернатуру проходил в Псковской области. По распределению приехал в Плюссу, где работал участковым педиатром, потом стал заведующим педиатрическим отделением, а с 1990 года – главврачом Плюсской районной больницы, которую возглавлял более 25 лет. В 2016-м году он был назначен главным врачом Детской областной больницы.

За шесть лет работы в должности главного врача детской областной больницы Аркадий Гохман добился выхода учреждения на клинический уровень, привлек врачебные кадры. Наладил прямые контакты с Санкт-Петербургским Государственным педиатрическим медицинским университетом, медицинским факультетом ПсковГУ и другими медицинскими вузами. Под его руководством в больнице были созданы новые подразделения: отделение спортивной медицины, отделение паллиативной медицинской помощи детям, в том числе отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям.

Во время пандемии Аркадий Гохман принимал активное участие в организации открытия временных инфекционных, обсервационных отделений для детей, отделений для долечивания больных коронавирусом на базе детской областной больницы.