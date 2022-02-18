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Общество

Из-за больного енота в Островском районе введён карантин по бешенству

В Островском районе введён карантин по бешенству, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области.

Зараженное животное обнаружено на территории личного подворья в деревне Рублёво Островского района. Енот пробрался во двор, где его загрызла собака. Хотя енот на вид был здоров, хозяин подворья обратился к ветеринарным специалистам, которые отобрали патологический материал и доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили бешенство. 

На территории личного подворья и прилегающей территории в радиусе до 1 км введен 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

Собака бешенством заразиться не успела. Она провела на карантине 10 дней, затем её привили от бешенства.

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