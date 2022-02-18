Псковские фармацевты объяснили причину отсутствия лекарств и БАД в аптеках

17:27, 18 февраля 2022, ПАИ

Псковские фармацевты объяснили причину отсутствия лекарств, БАД и витаминов в аптеках, пишет «Псковская правда».

Фармацевт одной из псковских аптек Наталья Федоровская рассказала, что бывают перебои с поставкой препаратов от давления и противовирусных, но причина в высоком спросе на лекарства в определённое время года.

«Бывает, что случаются перебои из-за того, что ведется перерегистрация препаратов, это случается ежегодно. А может быть, дело в том, что не заключили вовремя договор о поставке», - рассказала фармацевт.

Директор аптечной сети «Фармия» Светлана Жонина рассказала, что в аптеках всегда что-то отсутствует и причины могут быть разные. К ним относятся большой спрос, снижение объёмов производства препарата, уменьшение объёмов закупок. При этом покупателям всегда могут предложить аналог того или иного препарата.

Директор ГУП «Фармация» Наталия Иванова отметила, что год назад из-за пандемии пропали антибиотики, кроверазжижающие, противовирусные препараты. В её сети из 12 аптек отсутствует «Феназепам», «Финлепсин», глазные капли «Лекролин», антибиотик «Флемоксин», «Пульмикорт» в дозировке 0,5 миллиграмма, АЦЦ по 200 микрограмм, сиропы от аллергии «Лоратадин» и «Кларисенс».

10 февраля 2022 года фармацевтическая компания Bausch Health уведомила российских дистрибьюторов о дефиците лекарства «Конвулекс». Директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина подтвердила, что препарата в этом году в продаже не будет.