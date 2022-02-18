Почему в Пскове всё ещё не убрали новогодние украшения

17:45, 18 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал, что часть украшений в городе не убирают из-за желания продлить людям праздник.

Кроме того, часть иллюминации останется на постоянной основе. В частности, гирлянды на деревьях в Финском парке и на кустарниках в Кировском сквере останутся и будут подсвечивать улицы в тёмное время суток.

Большая часть новогодних украшений, которых к 2022 году установили намного больше, уже убрана. В настоящее время остаются неубранными арки на площади Ленина и в Финском парке. Их решено убрать немного позже, когда будут более подходящие погодные условия.