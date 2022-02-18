Анастасия Иванова: Россия должна постоянно отстаивать наших спортсменов всеми способами

17:52, 18 февраля 2022, ПАИ

«Моё личное мнение, что наша страна на уровне первых лиц должна постоянно отстаивать наших спортсменов всеми возможными способами, необходимо постоянно апеллировать к мировому сообществу, к обычным людям. Чтобы спортсмены видели, как за них переживает и борется их страна», - заявила руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области, общественный представитель АСИ в регионе по технологическому предпринимательству, член Общественной палаты Псковской области Анастасия Иванова в комментарии Псковскому агентству информации.

По ее словам, в «этой ситуации всегда больше всего переживаешь за спортсменов». «Конечно, они занимают призовые места, выигрывают награды, улыбаются и радуются, но они всю жизнь тренировались и жили мыслями об Олимпиаде! Услышать гимн страны, взять флаг своей страны — это такие эмоции, которые мало где можно получить! И лишать этого спортсменов просто кощунственно, особенно когда всё это вызвано исключительно политическими играми», - сказала Иванова.

Она также отметила, что, несмотря на то, «в какие игры играет Международный олимпийский комитет», это не повод ничего не делать и объяснять это политическими моментами.

«Не знаю, конечно, что можно сделать в этой ситуации, всё это как-то очень обидно! Однозначно, спортсмены не должны отказываться от соревнований — это их жизнь, их труд. Основным защитником в данной ситуации должно быть государство», - добавила Анастасия Иванова.

Олимпиада в Пекине стала очередным поводом для антироссийских провокаций со стороны международных спортивных чиновников. Мало им того, что наши спортсмены лишены флага и гимна. Так по требованию Канады наша женская сборная по хоккею была вынуждена выступать в медицинских масках. Апофеозом русофобского абсурда стало преследование Международным олимпийским комитетом (МОК) юной российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на то что Спортивный арбитражный суд подтвердил, что Валиева сможет продолжить выступления на Играх, в МОК заявили, что в случае ее попадания в призеры в личных соревнованиях (а это гарантированно), церемония награждения проводиться не будет. Даже в кастрированном виде - без флага и гимна, как это происходит со всеми чемпионами из России. Медали по итогам командного турнира фигуристов так и не были вручены победителям-россиянкам.

Складывается такое впечатление, что МОК следует совету североамериканской журналистки - отменить виды спорта, в которых доминирует Россия.