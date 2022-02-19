«Живёт у пьющего человека в кустах»: В Псковской области ищут хозяев щенка

23:11, 18 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области ищут хозяев щенка-подростка, который оказался на передержке в плохих условиях. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, кто-то из Пскова взял щенка на платную передержку, но сейчас щенок брошен практически в лесу. По данным волонтёров, животное находится у очень пьющего, вечно голодного человека, который сам живёт, как сказал очевидец, в кустах.

«Друзья! Присмотритесь! Заберите своего щенка из этого места под Печорами, пока щенок ещё бодр и весел, пока не исхудал», – призвали зоозащитники.

Телефон для связи – 8-950-228-22-88.