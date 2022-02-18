Псковичей приглашают бесплатно покататься на коньках

19:17, 18 февраля 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает людей в возрасте от 14 до 35 лет на спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, мероприятие состоится 23 февраля в СКК «Ледовый дворец» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11) и будет продолжаться с 20:00 до 21:15.

Всем участникам необходимо взять коньки, а если своих нет, их можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце. Кроме того, чтобы попасть на массовое катание, совершеннолетним потребуется наличие QR-кода о перенесённом заболевании, вакцинации или ПЦР-тест.

Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

Организаторами являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».