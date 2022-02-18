Псковичей приглашают бесплатно покататься на коньках
Псковский городской молодёжный центр приглашает людей в возрасте от 14 до 35 лет на спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, мероприятие состоится 23 февраля в СКК «Ледовый дворец» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11) и будет продолжаться с 20:00 до 21:15.
Всем участникам необходимо взять коньки, а если своих нет, их можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце. Кроме того, чтобы попасть на массовое катание, совершеннолетним потребуется наличие QR-кода о перенесённом заболевании, вакцинации или ПЦР-тест.
Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.
Организаторами являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».
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