Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичей приглашают бесплатно покататься на коньках

Псковский городской молодёжный центр приглашает людей в возрасте от 14 до 35 лет на спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, мероприятие состоится 23 февраля в СКК «Ледовый дворец» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11) и будет продолжаться с 20:00 до 21:15.

Всем участникам необходимо взять коньки, а если своих нет, их можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце. Кроме того, чтобы попасть на массовое катание, совершеннолетним потребуется наличие QR-кода о перенесённом заболевании, вакцинации или ПЦР-тест.

Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

Организаторами являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине
18 февраля 2022

Андрей Сидоров: Одного льда Пскову мало
18 февраля 2022

Трансляция одиннадцатого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
18 февраля 2022

Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»
18 февраля 2022

Великолукские студенты завоевали бронзовые награды Кубка Европы по самбо
18 февраля 2022

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли из-за погоды
18 февраля 2022

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине
17 февраля 2022

Глава псковской федерации лыжных гонок: Мы соскучились по золоту

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...