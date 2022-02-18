Бежаницкие школьницы представляют область на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу

19:36, 18 февраля 2022, ПАИ

Команда девушек из Бежаницкой школы представляет Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа, которые проходят с 17 по 22 февраля в Великом Новгороде в рамках проекта «Мини-футбол — в школу».

Как сообщает районная газета «Сельская новь», бежаницкие школьницы 2008-2009 годов рождения начали первый игровой день с победы, обыграв со счётом 5:0 девушек из города Череповца Вологодской области.

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