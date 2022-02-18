Учительница из Новоизборской школы Печорского района стала победителем Всероссийской олимпиады

20:51, 18 февраля 2022, ПАИ

16 февраля стали известны результаты Всероссийской олимпиады для руководителей и педагогов, посвящённой внедрению федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. Учительница Новоизборской средней школы Маргарита Богачёва стала победителем в направлении «начальное общее образование», сообщает газета «Печорская правда».

«Маргарита Богачёва – не только учитель начальных классов, но и тьютор нашей школы. Также является педагогом-организатором в «Точке роста», созданной в школе. Она очень добрый человек, лёгкая на подъём. Отзывчива, неоднократно помогала коллегам принимать участие в различных конкурсах педагогического мастерства. Главное качество характера Маргариты Андреевны – стремление к совершенству, постоянной учёбе. Она молодой специалист, трудится в школе уже третий год. Заочно учится на психолога. Надеюсь, что её желание во всём быть лучшей поможет достичь успеха в профессии», – отметила директор Новоизборской средней школы Надежда Петрова.

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