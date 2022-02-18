Печорский суд приговорил к колонии двух наркодилеров

18:46, 18 февраля 2022, ПАИ

17 февраля Печорский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению двух мужчин в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает «Печорская правда».

На судебном заседании было доказано, что один из подсудимых причастен к двадцати эпизодам продажи наркотиков, второй – к пяти. Для своей преступной деятельности мужчины использовали интернет-ресурсы, через которые связывались с потенциальными покупателями. С марта 2019 года по август 2020 года злоумышленники действовали на всей территории Псковской области.

Во время расследования уголовного дела и на суде подсудимые полностью признали свою вину, содействовали раскрытию преступления. В итоге один из них приговорён к семи годам лишения свободы, второй – к пяти. Оба наркодилера будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Мужчины были взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора, а до этого находились под домашним арестом. Приговор не вступил в законную силу.

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