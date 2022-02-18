Печорский суд приговорил к колонии двух наркодилеров
17 февраля Печорский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению двух мужчин в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает «Печорская правда».
На судебном заседании было доказано, что один из подсудимых причастен к двадцати эпизодам продажи наркотиков, второй – к пяти. Для своей преступной деятельности мужчины использовали интернет-ресурсы, через которые связывались с потенциальными покупателями. С марта 2019 года по август 2020 года злоумышленники действовали на всей территории Псковской области.
Во время расследования уголовного дела и на суде подсудимые полностью признали свою вину, содействовали раскрытию преступления. В итоге один из них приговорён к семи годам лишения свободы, второй – к пяти. Оба наркодилера будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Мужчины были взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора, а до этого находились под домашним арестом. Приговор не вступил в законную силу.
Больше новостей читайте на страницах газеты и в её группе во «ВКонтакте».
Слышали ли вы про биткоин?
Суд отменил решение об аресте обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме под Псковом
В суде заслушали показания еще двух свидетелей по резонансному ДТП в Псковском районе
Расследование дела в связи с гибелью человека на реке Большая Толба находится на контроле транспортного прокурора