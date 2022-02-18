«Лыжня России» стартовала в Пустошке

21:22, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля в Пустошке стартовала «Лыжня России». В этом году всероссийскому проекту исполнилось 40 лет, пишет районная газета «Вперёд».

Накануне прошли сильные дожди, и организаторам соревнований пришлось восстанавливать лыжню. Тем не менее праздник зимнего спорта удался. В нём участвовали представители всех возрастов: самому малому лыжнику исполнилось семь лет, а самому взрослому — 63 года. Всего в соревнованиях приняло участие 35 человек.

Консультант комитета по образованию, культуре и спорту Сергей Прохоров уточнил, что среди лыжников в основном были городские жители. В своих возрастных категориях победили Варя Николаева и Илья Логунов (до 10 лет), Алексей Самусенко и Кристина Егоренок (с 10 до 14 лет), Виктория Сидоренкова и Константин Лошаков (14-18 лет), Оксана Горбунова, Александр Филиппов (старше 18 лет). Победителям и призёрам вручили медали и грамоты.

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