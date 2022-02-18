Год культурного наследия народов России начался в Великолукском районе

22:59, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля на базе Пореченского библиотечно-досугового центра состоялось открытие Года культурного наследия народов России в Великолукском районе. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Началась встреча с обзорной экскурсии в комнату крестьянского быта «Горница», которую провела специалист Пореченского БДЦ Нонна Шпакова. Затем присутствующие познакомились с некоторыми традициями, которые имеют многовековую историю.

Юные артисты местного учреждения культуры Иветта Ковалева, Илья Клюшев, Анастасия Лапотенкова, Денис Крюков, Андрей Парфенов, Дмитрий Коржиков, Варвара, Фёдор и Софья Барышевы представили кукольный спектакль «Про репку».

Во второй части семинара методист по традиционной народной культуре Наталья Котова презентовала новый просветительский проект для детей и молодёжи «Живая и поныне старина», главная цель которого – расширить знания подрастающего поколения о народной культуре и традициях Веоликолукского края. Предложенные на семинаре формы и сценарные материалы мероприятий работники клубов и библиотек адаптируют под задачи сельских учреждений, дополнив местным материалом, включив фольклорные и театрализованные эпизоды и концертные номера своих творческих коллективов.

Об собенностях старинного ремесла участникам семинара в формате видеоинтервью рассказала мастерица ручного ткачества из деревни Гаписово Татьяна Карпова. Узорчатые полотенца, разноцветные лоскутные коврики, яркие диванные подушки, полосатые половички, изготовленные Татьяной Карповой, украшают стены её дома и мастерской.

В рамках встречи также были рассмотрены вопросы патриотического воспитания, организации деятельности учреждений культуры в реализации таких проектов, как «Великолукские Колумбы», «Культура для школьников», «Вышиваем Псковскую область», участия клубов и библиотек в этнокультурных акциях, фестивалях и конкурсах различных уровней, дальнейшего развития таких направлений в работе, как декоративно-прикладное творчество и волонтёрство в сфере культуры.

В заключение были подведены итоги работы библиотечно-досуговых учреждений за 2021 год и определены планы на текущий год.

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