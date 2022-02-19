На новой молочно-товарной ферме в Дедовичском районе произошёл первый отёл
14 февраля на новой молочно-товарной ферме КФХ «Дедовичское», расположенной в деревне Тягуще, произошёл первый отёл. Об этом сообщает районная газета «Коммуна».
«Новорождённую племенную тёлочку айширской породы назвали Валентина. Кличку ей руководители дали в честь Дня святого Валентина», – рассказали в редакции.
Также в КФХ отметили, что отёлы будут проходить по май 2022 года.
Напомним, что строительство семейной фермы с беспривязным содержанием скота было завершено в конце 2021 года.
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