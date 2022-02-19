На новой молочно-товарной ферме в Дедовичском районе произошёл первый отёл

00:00, 19 февраля 2022, ПАИ

​

14 февраля на новой молочно-товарной ферме КФХ «Дедовичское», расположенной в деревне Тягуще, произошёл первый отёл. Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

«Новорождённую племенную тёлочку айширской породы назвали Валентина. Кличку ей руководители дали в честь Дня святого Валентина», – рассказали в редакции.

Также в КФХ отметили, что отёлы будут проходить по май 2022 года.

Напомним, что строительство семейной фермы с беспривязным содержанием скота было завершено в конце 2021 года.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Коммуна» и в её группе во «ВКонтакте».