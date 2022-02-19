Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На новой молочно-товарной ферме в Дедовичском районе произошёл первый отёл

14 февраля на новой молочно-товарной ферме КФХ «Дедовичское», расположенной в деревне Тягуще, произошёл первый отёл. Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

«Новорождённую племенную тёлочку айширской породы назвали Валентина. Кличку ей руководители дали в честь Дня святого Валентина», – рассказали в редакции.

Также в КФХ отметили, что отёлы будут проходить по май 2022 года.

Напомним, что строительство семейной фермы с беспривязным содержанием скота было завершено в конце 2021 года.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Коммуна» и в её группе во «ВКонтакте». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

19 февраля 2022

На новой молочно-товарной ферме в Дедовичском районе произошёл первый отёл

18 февраля 2022

«Вахта памяти» пройдёт весной в Новосокольническом районе
18 февраля 2022

Коечный фонд в Псковской области загружен на 80%
18 февраля 2022

Традиционный Сретенский бал пройдёт в Пскове 25 февраля
18 февраля 2022

11,6 млн рублей получит Псковская область для оказания поддержки СОНКО

18 февраля 2022

«Живёт у пьющего человека в кустах»: В Псковской области ищут хозяев щенка
18 февраля 2022

413 человек поступили в псковскую инфекционку за неделю

18 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о правилах цифровой гигиены

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...