Традиционный Сретенский бал пройдёт в Пскове 25 февраля

23:38, 18 февраля 2022, ПАИ

25 февраля Псковский городской молодёжный центр в седьмой раз проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретенья Господня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие снова пройдёт в онлайн-формате, однако организаторы подготовили насыщенную программу.

Так, пройдут мастер-классы по танцам средневековой эпохи, которые проведут воспитанники студии танца «В удовольствие» под руководством хореографа Полины Корвич. Кроме того, участники мероприятия увидят мини-фильм, посвящённый Сретенскому балу, познакомятся с многочисленными материалами о бальном этикете.

Вся информация будет публиковаться в официальной группе Молодёжного центра во «ВКонтакте».

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр. Цель мероприятия – приобщение к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий.