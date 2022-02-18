Спортивные выходные ждут псковичей

23:13, 18 февраля 2022, ПАИ

С 17 по 19 февраля в военно-патриотическом центре «Патриот» на улице Коммунальной, 30 проходят лично-командное первенство города Пскова среди команд образовательных учреждений и личное первенство среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе по пулевой стрельбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества. В состязании принимают участие 24 команды из образовательных учреждений города. В личном первенстве примут участие порядка 40 школьников.

На соревнованиях спортсмены выполняют упражнения по стрельбе из пневматической винтовки (количество выстрелов 3 + 5, дальность 5 м, с упора сидя), ВП-20 из пневматической винтовки (количество выстрелов 3 + 20, дальность 10 м, с упора сидя) и ПП-20 из пневматического пистолета (количество выстрелов 3 + 20, дальность 10 м, с упора стоя).

XX межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Сергея Самойлова, проходит в спортивном комплексе «Писковичи» с 18 по 19 февраля. Соревнования проводятся среди спортсменов 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Ежегодно турнир проводился в Псковском социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С. В. Самойлова, но в связи с ограничениями, направленными на предупреждение распространения COVID-19, мероприятие организовано в СК «Писковичи» без зрителей.

Турнир посвящён старшему лейтенанту Сергею Самойлову, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. 21 февраля 2000 года в районе села Харсеной в бою с боевиками были убиты тридцать три человека, двадцать пять из них были разведчиками Псковской бригады армейского спецназа. Сергей Самойлов был командиром одной из трёх групп специального назначения, погибших в бою. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.

19 февраля в спортзале Псковского кооперативного техникума на улице Калинина, 13 состоится VI городской турнир «Кубок ТТплей РФ». Начало состязаний в 10:00. Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах. К соревнованиям допускаются все спортсмены, имеющие QR-код или справку о перенесённом заболевании за последние шесть месяцев. Мероприятие будет проводиться со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Генеральными спонсорами турнира являются обувная фабрика Nordman, завод по производству безалкогольной продукции «Супер-Аква», отечественный производитель товаров для настольного тенниса.

На стадионе «Машиностроитель» 19 февраля пройдёт первенство города Пскова по фехтованию на шпагах. В состязании примут участие спортсмены четырёх возрастных групп: юноши и девушки – юниоры 2001 года рождения и моложе, юноши и девушки – кадеты 2005 года рождения и моложе, мальчики и девочки 2008-2010 и 2011-2013 годов рождения. Начало соревнований в 10:00.

По результатам первенства будет формироваться состав сборной команды спортсменов 2008-2010 годов рождения для участия в межрегиональном турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет проводиться без зрителей с соблюдением мер санитарной безопасности.

Афиша спортивных соревнований в выходные в Псковской области размещена здесь.