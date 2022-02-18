Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса
Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Ему было 72 года.
Ранее появилось сообщение, что все спектакли с участием актёра отменены. Борис Невзоров находился в больнице под наблюдением врачей.
Борис Невзоров – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, педагог. Он родился 18 января 1950 года в станице Староминской в Краснодарском крае. Окончил школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова). С 1993 года на протяжении двенадцати лет служил актёром Московского драматического театра имени Константина Станиславского, затем перешёл в Малый театр. Параллельно преподавал в Российском институте театрального искусства.
Всесоюзная слава пришла к артисту Борису Невзорову после съёмок в кинокартинах «Найти и обезвредить», «Россия молодая», «Без особого риска», где он сыграл главных героев. Также снимался в фильмах «Люди на болоте», «Приказ – перейти границу», «Русь изначальная», «У попа была собака…». В 2000-х годах Борис Георгиевич чаще всего снимался в сериалах («Простые истины», «Каменская», «Дорогая Маша Березина», «Новый русский романс», «Родные люди»).
Является лауреатом Государственной премии России и премии Правительства России.
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