Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса

Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Ему было 72 года.

Ранее появилось сообщение, что все спектакли с участием актёра отменены. Борис Невзоров находился в больнице под наблюдением врачей.

Борис Невзоров – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, педагог. Он родился 18 января 1950 года в станице Староминской в Краснодарском крае. Окончил школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова). С 1993 года на протяжении двенадцати лет служил актёром Московского драматического театра имени Константина Станиславского, затем перешёл в Малый театр. Параллельно преподавал в Российском институте театрального искусства.

Всесоюзная слава пришла к артисту Борису Невзорову после съёмок в кинокартинах «Найти и обезвредить», «Россия молодая», «Без особого риска», где он сыграл главных героев. Также снимался в фильмах «Люди на болоте», «Приказ – перейти границу», «Русь изначальная», «У попа была собака…». В 2000-х годах Борис Георгиевич чаще всего снимался в сериалах («Простые истины», «Каменская», «Дорогая Маша Березина», «Новый русский романс», «Родные люди»). 

Является лауреатом Государственной премии России и премии Правительства России. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса
18 февраля 2022

Как оформить пропуск для зимней рыбалки в погранзоне Псковской области
18 февраля 2022

Чего ждать от ураганного циклона «Иления» в Псковской области
18 февраля 2022

Видео: Циклон «Иления» бушует в Европе. Идёт на Псков
18 февраля 2022

Алмазы в колбасе. Свежий выпуск «Псковского телеграма»
18 февраля 2022

Почему в Пскове всё ещё не убрали новогодние украшения
18 февраля 2022

В Великих Луках разработают проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения
18 февраля 2022

Фоторепортаж: Знаете, каким он «парнем» был. Советский мост доживает последнюю декаду

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...