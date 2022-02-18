Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса

20:35, 18 февраля 2022, ПАИ

Народный артист РФ Борис Невзоров умер от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Ему было 72 года.

Ранее появилось сообщение, что все спектакли с участием актёра отменены. Борис Невзоров находился в больнице под наблюдением врачей.

Борис Невзоров – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, педагог. Он родился 18 января 1950 года в станице Староминской в Краснодарском крае. Окончил школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова). С 1993 года на протяжении двенадцати лет служил актёром Московского драматического театра имени Константина Станиславского, затем перешёл в Малый театр. Параллельно преподавал в Российском институте театрального искусства.

Всесоюзная слава пришла к артисту Борису Невзорову после съёмок в кинокартинах «Найти и обезвредить», «Россия молодая», «Без особого риска», где он сыграл главных героев. Также снимался в фильмах «Люди на болоте», «Приказ – перейти границу», «Русь изначальная», «У попа была собака…». В 2000-х годах Борис Георгиевич чаще всего снимался в сериалах («Простые истины», «Каменская», «Дорогая Маша Березина», «Новый русский романс», «Родные люди»).

Является лауреатом Государственной премии России и премии Правительства России.