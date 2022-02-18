Количество безработных сократилось в Псковской области

21:45, 18 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на 17 февраля в органах службы занятости населения Псковской области были зарегистрированы 2 789 человек, ищущих работу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на областной комитет по труду и занятости.

Из общего количества безработными числятся 2 045 человек, что на 15,7 % ниже, чем в начале 2022 года. Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к рабочей силе) также снизился: с 0,8 до 0,7 %.

При этом количество свободных рабочих мест и вакантных должностей сократилось на 8,4 % и составило 9 174 единицы (из них 5 802 единицы – рабочие профессии).