«Лада Веста» врезалась в фуру мясокомбината в Великолукском районе

22:23, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля примерно в 21:00 на 464-м км трассы М-9 в Великолукском районе недалеко от развязки на Усвяты произошло ДТП, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













46-летний водитель автомобиля «Лада Веста» следовал в направлении Москвы. Он не учёл погодные условия, выбрал небезопасный скоростной режим, и машина врезалась во впереди идущую фуру мясокомбината с животными.

В результате столкновения пострадал водитель «Лады». Медики оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте. Он получил незначительные травмы.

На месте аварии работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».