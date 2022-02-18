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Происшествия

«Лада Веста» врезалась в фуру мясокомбината в Великолукском районе

18 февраля примерно в 21:00 на 464-м км трассы М-9 в Великолукском районе недалеко от развязки на Усвяты произошло ДТП, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великолукском районе на трассе М-9
    Фото: ПАИ

46-летний водитель автомобиля «Лада Веста» следовал в направлении Москвы. Он не учёл погодные условия, выбрал небезопасный скоростной режим, и машина врезалась во впереди идущую фуру мясокомбината с животными.

В результате столкновения пострадал водитель «Лады». Медики оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте. Он получил незначительные травмы.

На месте аварии работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».

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«Лада Веста» врезалась в фуру мясокомбината в Великолукском районе

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