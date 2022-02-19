Коечный фонд в Псковской области загружен на 80%

23:43, 18 февраля 2022, ПАИ

Загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне свыше 80 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки было госпитализировано 40 человек, 39 из них не были привиты от коронавируса.

За весь период в регионе подтвердилось 86 990 случаев коронавируса, в том числе 997 — за минувшие сутки. На лечении находятся 8 598 пациентов, из них 8 039 — на амбулаторном. Выздоровели 73 984 человека, за сутки — 121. Умерли от коронавируса 1 522 человека.