Заброшенный дом горел в Великих Луках 18 февраля
18 февраля вечером в Великих Луках в Мебельном проезде горел заброшенный дом. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В результате происшествия никто не пострадал. Наиболее вероятная причина инцидента – короткое замыкание электросчётчика.
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