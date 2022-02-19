Заброшенный дом горел в Великих Луках 18 февраля

09:47, 19 февраля 2022, ПАИ

18 февраля вечером в Великих Луках в Мебельном проезде горел заброшенный дом. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В результате происшествия никто не пострадал. Наиболее вероятная причина инцидента – короткое замыкание электросчётчика.

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