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Общество

Сбежавшего в 2020 году из больницы Геннадия Баранова продолжает искать псковская полиция

В Псковской области продолжается розыск 60-летнего Геннадия Баранова, уроженца деревни Гверздонь Псковского района, который 1 июня 2020 года ушёл из областной больницы: до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы. Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, обращаться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02.

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