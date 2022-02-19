Зубную пасту, шампунь и дезодоранты пытался украсть пскович из магазина на улице Народной

10:46, 19 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 февраля в 16:58 экипаж вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Народной – поступил сигнал тревоги. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала четыре упаковки зубной пасты, два флакона шампуня и восемь дезодорантов. Общая сумма ущерба составила 2 635 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.