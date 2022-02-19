Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Псковском районе, пострадали семь человек

11:38, 19 февраля 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















19 февраля в Псковском районе в 8:05 на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Невель вблизи деревни Подборовье-1 произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Столкнулись автомобили Hyundai, Mazda, KIA и «Лада-Калина». По словам очевидцев, виновник ДТП на KIA пошёл на обгон и вышел на встречную полосу, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга.

Всего в транспортных средствах участников ДТП в момент столкновения находились 12 человек, из которых двое – дети. В результате ДТП пострадали семь человек, из которых двое – дети: 8-летняя девочка и 11-летний мальчик. Погибших нет. Детей госпитализировали в ГБУЗ «Детская областная больница» с родственником на попутном транспорте до прибытия экстренных служб. В автомобиле Hyundai пострадал 48-летний мужчина, в «Калине» – 44-летняя женщина и её 69-летняя мать, в KIA – 21-летний парень и 20-летняя девушка-водитель.

На месте происшествия работают аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.