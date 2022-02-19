Михаил Ведерников поздравил газету «Коммуна» Дедовичского района с 90-летием

11:59, 19 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил газету «Коммуна» Дедовичского района с 90-летним юбилеем. Об этом сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников отметил, что за свою почти вековую историю газета «Коммуна» стала важной частью общественной жизни Дедовичского района и зарекомендовала себя как авторитетный источник достоверной информации. Её выпуск не прекращался даже в годы Великой Отечественной войны: в то время партизанская газета рассказывала о подвигах земляков, передавала сводки с фронта и вдохновляла жителей на борьбу с врагом.

«Важно, что сегодня профессиональная команда «Коммуны» бережёт и развивает традиции предшественников. Из года в год издание становится всё современнее, более читаемым и востребованным. Активно участвуя в создании районной информационной повестки, газета всегда открыта для диалога и обратной связи с аудиторией, сопереживает людям, готовит качественные, интересные и актуальные материалы», – сказал глава региона.

По его словам, за годы деятельности издание завоевало самую искреннюю любовь и доверие жителей. Это стало возможным благодаря объективной, достоверной, грамотной и оперативной работе каждого сотрудника, который вложил в газету мастерство и свою душу.

«Слова признательности журналистам-ветеранам, кто стоял у истоков зарождения газеты, устанавливал высокие стандарты качества работы и укреплял её авторитет своим талантом и повседневным трудом.

От всей души желаю коллективу редакции достойно держать профессиональную планку, а также крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть и впредь «Коммуна» остаётся любима и востребована своими читателями!» – заключил Михаил Ведерников.

Больше интересных новостей можно прочитать на страницах газеты «Коммуна» Дедовичского района и в её группе в соцсети «ВКонтакте».