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Общество

Михаил Ведерников поздравил газету «Коммуна» Дедовичского района с 90-летием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил газету «Коммуна» Дедовичского района с 90-летним юбилеем. Об этом сообщается на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников отметил, что за свою почти вековую историю газета «Коммуна» стала важной частью общественной жизни Дедовичского района и зарекомендовала себя как авторитетный источник достоверной информации. Её выпуск не прекращался даже в годы Великой Отечественной войны: в то время партизанская газета рассказывала о подвигах земляков, передавала сводки с фронта и вдохновляла жителей на борьбу с врагом. 

«Важно, что сегодня профессиональная команда «Коммуны» бережёт и развивает традиции предшественников. Из года в год издание становится всё современнее, более читаемым и востребованным. Активно участвуя в создании районной информационной повестки, газета всегда открыта для диалога и обратной связи с аудиторией, сопереживает людям, готовит качественные, интересные и актуальные материалы», – сказал глава региона. 

По его словам, за годы деятельности издание завоевало самую искреннюю любовь и доверие жителей. Это стало возможным благодаря объективной, достоверной, грамотной и оперативной работе каждого сотрудника, который вложил в газету мастерство и свою душу. 

«Слова признательности журналистам-ветеранам, кто стоял у истоков зарождения газеты, устанавливал высокие стандарты качества работы и укреплял её авторитет своим талантом и повседневным трудом. 

От всей души желаю коллективу редакции достойно держать профессиональную планку, а также крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть и впредь «Коммуна» остаётся любима и востребована своими читателями!» – заключил Михаил Ведерников. 

Больше интересных новостей можно прочитать на страницах газеты «Коммуна» Дедовичского района и в её группе в соцсети «ВКонтакте».

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