Ежегодный семинар для молодых семей состоится в Пскове

13:33, 19 февраля 2022, ПАИ

С 21 по 25 февраля в официальной группе Псковского городского молодёжного центра «Вконтакте» будет проходить семинар для молодых семей, который проводится ежегодно для молодых людей, которые не так давно создали семью или готовятся к браку и рождению детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодежного центра.

На протяжении пяти дней участники мероприятия смогут получить в визуализированной форме актуальную и полезную информацию о существующих социальных выплатах на рождение детей, об особенностях регионального материнского капитала и о том, как получить земельный участник, скидки на оплату коммунальных услуг, а также кому положены скидки на питание в муниципальных учреждениях.

Вся информация для семинара была предоставлена комитетом по социальной защите Псковской области.