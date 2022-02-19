Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 19 февраля
Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 19 февраля. В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.
Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00.
Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
18 февраля 2022
Суд отменил решение об аресте обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме под Псковом
18 февраля 2022
В суде заслушали показания еще двух свидетелей по резонансному ДТП в Псковском районе