Мокрый снег, гололёд и +3 градуса прогнозируют псковичам 20 февраля

17:13, 19 февраля 2022, ПАИ

20 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление низкое.