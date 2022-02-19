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Псковский спортсмен Александр Кузьмин стал лицом крупнейшей компании по производству спортодежды

Псковский спортсмен, победитель Кубка мира по биатлону Александр Кузьмин стал лицом крупнейшей компании по производству спортивной одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам спортсмен. 

По его словам, компания становится первой в сфере спортивной экипировки в России. Она производит экипировку для бега, фитнеса, беговые и горные лыжи и многое другое. 

Недавно Александр Кузьмин вернулся со съёмок для новых коллекций компании. «40 часов съёмок в разных локациях олимпийских объектов. Это прорыв не только для компании, но и для Пскова. Наши люди покоряют мир», – отметил спортсмен. 

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