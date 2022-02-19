Жителям частного сектора Великих Лук напомнили о пожарной безопасности

17:43, 19 февраля 2022, ПАИ

19 февраля в Великих Луках сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в частном жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, дымоходам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Сотрудники МЧС разъяснили гражданам меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также напомнили о необходимости наличия в домах первичных средств пожаротушения и способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Кроме того, жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и разъяснили обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.