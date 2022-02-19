Бежаницкая сборная по мини-футболу обыграла команду из Ленинградской области на турнире СЗФО
Бежаницкая сборная по мини-футболу обыграла команду из Ленинградской области на турнире СЗФО. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Игра состоялась 19 февраля. Женская сборная Бежанцкого района встретилась с командой «Лесколовский ЦО» Ленинградской области.
Игра завершилась победой со счётом 3:0.
Больше интересных новостей Бежаницкого района можно прочитать на страницах газеты «Сельская новь» и в её группе в соцсети «ВКонтакте».
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