Бежаницкая сборная по мини-футболу обыграла команду из Ленинградской области на турнире СЗФО

17:47, 19 февраля 2022, ПАИ

Бежаницкая сборная по мини-футболу обыграла команду из Ленинградской области на турнире СЗФО. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Игра состоялась 19 февраля. Женская сборная Бежанцкого района встретилась с командой «Лесколовский ЦО» Ленинградской области.

Игра завершилась победой со счётом 3:0.

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