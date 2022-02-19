В Псковской области в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина
На 12-м километре автотрассы Псков – Гдов произошло лобовое столкновение автомобилей Audi 80 и Mitsubishi Colt, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, в результате ДТП 59-летний водитель Audi 80 погиб. Находящиеся в автомобиле Mitsubishi Colt 32-летний мужчина и его 29-летняя супруга госпитализированы в тяжёлом состоянии в медучреждение.
Пострадавших и погибшего извлекали спасатели АСС с помощью гидравлического инструмента.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
19 февраля 2022
Псковский спортсмен Александр Кузьмин стал лицом крупнейшей компании по производству спортодежды