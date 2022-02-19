Россия установила рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде

18:31, 19 февраля 2022, ПАИ

Сборная России на Играх в Пекине установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде, пишет ТАСС.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.

На Играх в Пекине сборная России завоевала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых), ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).