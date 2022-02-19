Пустошкинские волейболисты одержали победу в областных соревнованиях «Серебряный мяч»

19:14, 19 февраля 2022, ПАИ

Пустошкинские волейболисты одержали победу в областных соревнованиях «Серебряный мяч» и будут представлять регион на Северо-Западе России, передаёт корреспондент газеты «Вперёд».

Тренер команды Александр Калина рассказал, что соревнования состоялись в Пскове 18 февраля.

«За победу в этом турнире боролись четыре команды: Гдов, Псков (МПЛ 8), Псков (СОШ 24) и наши ребята. Игры состояли из трёх партий. Первые две игры, против Гдова и команды из Пскова (МПЛ 8), наши мальчики уверенно выиграли – обе со счётом 2:0», – поделился тренер.

В последней игре право представлять Псковскую область на северо-западном этапе этих соревнований оспаривали пустошкинские спортсмены и ребята из Пскова (СОШ 24), имеющие в активе по две победы.

Однако пустошкинская команда уверенно одержала победу в третьей партии и стала победителем турнира.

«Теперь нам нужно хорошенько подготовиться к северо-западному этапу этих соревнований, чтобы достойно представить Псковскую область на таком престижном турнире», – подчеркнул Александр Калина.