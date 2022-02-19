В 2022 году в Москве запустят регулярные маршруты речного транспорта

20:40, 19 февраля 2022, ПАИ

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Регулярные маршруты речного транспорта в Москве планируют запустить уже в 2022 году. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в проекте благоустройства участвует несколько набережных Москвы-реки. Работы идут в районе ЗИЛа, вдоль набережной Марка Шагала, Симоновской набережной. Крупный проект будет возведён с направлении Шелепихинской набережной, от Тараса Шевченко через Фили и до Мневников. Сами Мневники станут общим обустроенным островом-набережной, отметил архитектор.

Он добавил, что есть также проекты на Химкинском водохранилище, которое тоже будет иметь набережные: они станут общедоступными.

Проект реконструкции набережных Москвы-реки проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных. Реализация проекта запланирована до 2024 года. За это время благоустроят 121 километр набережных, будут введены в эксплуатацию 40 общественных зон, а также построят и реконструируют 16 мостов.