В 35 российских регионах фитнес-клубы предоставили медикам подарочные абонементы и клубные карты

21:20, 19 февраля 2022, ПАИ

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Фитнес-клубы в 35 российских регионах предоставили работникам системы здравоохранения около 100 подарочных абонементов и годовых клубных карт на физкультурно-оздоровительные занятия. Об этом сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

В числе тех, кто решил поддержать работников здравоохранения, сети WorldClass и X-fit (множество регионов присутствия), Hit Fitness (Санкт-Петербург), Drive Fitness (Екатеринбург), «Броско фитнес» (Оренбург), Flex Gym (Омск), Prime Fitness (Волгоград), Profresh (Таганрог), Good Gym (Новороссийск) и другие.

Силина подчеркнула, что пандемия и связанная с ней обстановка требуют повышенной социальной ответственности от общества, бизнеса. Поэтому владельцы фитнес-клубов считают своим долгом протянуть руку помощи и оказать поддержку медсотрудникам для того, чтобы сохранить их здоровье и улучишь физическое состояние.