Эксперты рассказали о методах лечения храпа и нарушений носового дыхания

21:43, 19 февраля 2022, ПАИ

В ходе конференции «Радиоволновая хирургия в оториноларингологии: эволюция и точки приложения» эксперты рассказали, что использование щадящих малоинвазивных методик в лечении храпа и нарушений носового дыхания помогает избежать проведения избыточных операций. Мероприятие состоялось Санкт-Петербурге на площадке Международного медицинского центра «СОГАЗ», пишет «Известия».

По словам специалистов, от храпа страдает около 30% мужчин и 20% женщин во всем мире. Он может стать предвестником синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором возникают остановки дыхания более чем на 10 секунд, из-за чего человек во время сна недополучает кислород и подвергается повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий.

Одним из популярных методов лечения храпа эксперты назвали лазерную увулопластику — операция по удалению небного язычка и части тканей мягкого неба. Однако этот способ лечения может вызывать негативные последствия и ухудшать качество жизни пациентов.

Специалисты подчеркнули, что в настоящее время можно использовать менее травматичный инструментарий – радиоволновые методики, которые являются безопасной альтернативой радикальным лазерным операциям.

Как подчеркнула заведующая отделением оториноларингологии Международного медицинского центра, к.м.н. Ольга Плоткина, применение радиоволновой хирургии позволяет проводить ряд вмешательств в амбулаторных условиях, то есть без госпитализации, потери трудоспособности и длительного восстановления.