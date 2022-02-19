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Великолукская хоккейная команда стала победителем областных соревнований «Золотая шайба»

Фото: газета «Великолукская правда»

Великолукская хоккейная команда «Экспресс-2011» стала победителем областного этапа Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, передает корреспондент газеты «Великолукская правда».

По итогам сыгранных матчей игрок великолукской команды Степан Власов был признан лучшим нападающим. В своих соцсетях спортсменов поздравил депутат Государственной Думы Александр Козловский:

«Поздравляю ребят и их тренеров Владимира Путякова и Илью Францева с победой. Желаю новых высот и успехов! Мы верим в вас!», - отметил парламентарий.

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