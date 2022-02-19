Министры финансов G20 сообщили о причинах медленного восстановления мировой экономики
Мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Индонезии, оно опубликовано пресс-службой Минфина США.
Отмечается, что восстановление экономики будет происходить несинхронно, в частности из-за неравного доступа к вакцинам.
Как следует из документа, «перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители, также способствовали росту инфляционного давления в ряде стран и представляют потенциальные риски с точки зрения прогнозов о состоянии мировой экономики».
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