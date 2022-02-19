Псковские шахматисты заняли призовые места на фестивале в Орше

22:47, 19 февраля 2022, ПАИ

Юные псковичи приняли участие в шахматном фестивале в городе Орша Витебской области, Республика Беларусь, сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Во взрослом турнире «А» фестиваля сыграли юниоры из Пскова, кандидаты в мастера спорта России: Алексей Захаров и Эвелина Галаханова.

В остальных турнирах для юных шахматистов играли Андрей Сурин, Игорь Василевский, Анфиса Галаханова, Дмитрий Сурмин, Матвей Данилов, Дмитрий Голубев, Илья Москаленко, Савелий Козлов, Мария Солдатова.

Кроме того, юные псковичи приняли участие в турнирах по быстрым шахматам и сеансах одновременной игры, которые были проведены организаторами фестиваля.

Отличные результаты показала Мария Солдатова: в турнире «Е» по классическим шахматам среди мальчиков и девочек она заняла второе место, а в детском турнире «В — чёрная пешка» по быстрым шахматам показала третий результат среди девочек.