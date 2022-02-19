Псковские шахматисты заняли призовые места на фестивале в Орше
Юные псковичи приняли участие в шахматном фестивале в городе Орша Витебской области, Республика Беларусь, сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
Во взрослом турнире «А» фестиваля сыграли юниоры из Пскова, кандидаты в мастера спорта России: Алексей Захаров и Эвелина Галаханова.
В остальных турнирах для юных шахматистов играли Андрей Сурин, Игорь Василевский, Анфиса Галаханова, Дмитрий Сурмин, Матвей Данилов, Дмитрий Голубев, Илья Москаленко, Савелий Козлов, Мария Солдатова.
Кроме того, юные псковичи приняли участие в турнирах по быстрым шахматам и сеансах одновременной игры, которые были проведены организаторами фестиваля.
Отличные результаты показала Мария Солдатова: в турнире «Е» по классическим шахматам среди мальчиков и девочек она заняла второе место, а в детском турнире «В — чёрная пешка» по быстрым шахматам показала третий результат среди девочек.
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