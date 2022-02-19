Прокурор назвала условия, при которых пенсионеры могут лишиться выплат

23:45, 19 февраля 2022, ПАИ

При получении выплат пенсионеры должны знать не только о своих правах, но и об обязанностях, рассказала преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм».

Прокурор напомнила о ст. 159.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за хищение в сфере социальных выплат.

По словам эксперта, пенсионеры могут быть привлечены к ответственности, если утаят информацию о смене места жительства или не сообщат, что иждивенец в семье получил работу. Также выплаты социальной пенсии прекратятся, если гражданин переедет в другую страну на ПМЖ. Кроме того, по закону «военным пенсионерам», отработавшим в органах 20 и более лет, нельзя получать пенсии и льготы сразу по двум основаниям.

Кормилицына добавила, что есть выплаты, для получения которых пенсионер не должен работать: это касается социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.