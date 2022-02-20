Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в Псковском районе

09:06, 20 февраля 2022, ПАИ

В 1:24 произошло возгорание нежилого частного дома в деревне Репки Псковского района. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По имеющейся информации, о возгорании сообщили очевидцы, которые проезжали мимо и вызвали пожарные подразделения. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны подали стволы на защиту соседних строений и оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.