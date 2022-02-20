Сомнолог рассказала об основных причинах бессонницы

09:29, 20 февраля 2022, ПАИ

Самыми частыми причинами бессонницы становятся неправильный образ жизни, недостаток физической активности, избыток кофеина и гаджетов, а также стресс, рассказала врач-сомнологи, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT.

Всего врач выделяет несколько основных групп бессонницы: образ жизни, органические причины, телесные, психопатию и неорганические причины. Неорганическая бессонница чаще всего возникает из-за возникновения условных рефлексов. Например, человек испытывает длительный стресс и не может уснуть. Затем стресс проходит, а бессонница остаётся на уровне рефлексов и воспроизводится как вредная привычка.

Из группы телесных самыми частыми причинами являются заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа и некоторые лекарственные препараты. Тревожные расстройства и депрессия, по словам эксперта, относятся к наиболее частым причинам бессонницы из группы психопатологии.